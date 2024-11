Mecânicos ficam com queimaduras graves após motor de jet ski pegar fogo dentro de oficina

Os mecânicos Lucas Barbosa Matos, de 20 anos, e Bruno de Morais Cândido, de 18 anos, foram vítimas de queimaduras de 1° grau na noite desta terça-feira (5), após um motor de jet ski pegar fogo dentro de uma oficina localizada na parada final de ônibus, na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário 3, em Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, eles estavam arrumando o motor de um jet ski quando precisaram limpar as peças com gasolina. Ambos estavam com o produto inflamável no corpo e nas camisas. No momento em que Bruno acionou a partida do motor, uma centelha provocou o incêndio, que em seguida atingiu as roupas e o corpo dos jovens.

Familiares das vítimas conseguiram apagar o fogo que se concentrou nos corpos dos mecânicos e, em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros.

Bruno sofreu queimaduras de 1° grau na face e no braço esquerdo, enquanto Lucas teve queimaduras de 1° grau no rosto. Ambos foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.