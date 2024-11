Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 140 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteou nesta terça-feira (5) o prêmio de R$ 124,6 milhões no concurso 2793, mas ninguém acertou as seis dezenas sorteadas – 07, 09, 25, 37, 57 e 59. Com isso, o prêmio acumulado subiu para R$ 140 milhões, e o próximo sorteio ocorrerá na quinta-feira (7).

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 222 apostas chegaram perto e acertaram cinco dezenas, cada uma levando o valor de R$ 36.233,07. Outras 14.183 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 810,19 cada. A Mega-Sena continua sendo uma das loterias mais populares do país, e o prêmio acumulado está entre os maiores de 2024, atraindo atenção de apostadores em todo o Brasil.

A Caixa Econômica Federal também divulgou que, ao longo do ano, já houve 14 ganhadores do prêmio máximo. No último mês de outubro, uma aposta única em Petrolina (PE) levou R$ 52 milhões sozinha. Outro destaque foi o sorteio de setembro, em que uma aposta de Timbaúba, também em Pernambuco, faturou R$ 82,1 milhões.

A expectativa para o próximo sorteio é alta, com o valor de R$ 140 milhões sendo um dos mais expressivos já acumulados. A Mega-Sena segue disponível para apostas, tanto nas casas lotéricas quanto online.