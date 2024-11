Método Ropa: saiba a técnica de reprodução por trás da gravidez de Brunna Gonçalves e Ludmilla

“Com o aumento no número de casamentos, é natural que esses novos casais desejem formar suas próprias famílias. É papel do especialista em Reprodução Humana Assistida acolher esse desejo e colocar luz sobre os caminhos possíveis para que todos possam aumentar sua família, levando sempre em conta a vontade dos envolvidos nesse processo”, defende a médica ginecologista e especialista em reprodução humana, Paula Marin.

No caso de pessoas LGBTQIAPN+, o planejamento reprodutivo considera as diversas possibilidades de uniões conjugais, que apresentam potencial de fertilidade distintos. Há casais homoafetivos masculinos, ou casais compostos por pessoas trans.

Método ROPA possibilitou gravidez de Brunna Gonçalves e Ludmilla

No caso de casais homoafetivos femininos cisgênero, como Ludmilla e Brunna Gonçalves, a FIV (fertilização in vitro) recíproca é uma opção. O método, também conhecido como ROPA (Reception of Oocytes from Partner), permite que um casal de mulheres opte pela maternidade compartilhada, em que uma fornece o óvulo e a outra engravida.