Microfones de Manu Bahtidão são roubados antes de gravação do DVD; prejuízo chega a R$ 400 mil

Manu Bahtidão teve seus cinco microfones roubados horas antes do início da gravação de seu novo DVD em São Paulo, nesta quarta-feira (20/11).

Em entrevista ao titular deste portal de notícias, a cantora alagoana informou que o caso já está sendo investigado, mas que o prejuízo chega a R$ 400 mil reais. Os equipamentos estavam todos personalizados somar à estética do projeto audiovisual.

“Roubaram meus cinco microfones hoje de madrugada. Já estão investigando, são muito caros, o prejuízo é de uns R$400 mil reais esse prejuízo. Microfone são muito caros, quem tem esses microfones sabem. Quando cheguei, me falaram, e aí eu cai, desabei, chorei, gritei, não foi simplesmente pelo físico, do material”, explicou ela, lamentando o ocorrido.

Manu justificou sua frustração com o ocorrido. “Eu tinha mandado pintar, estava tudo cronometrado, tudo organizado com as roupas, era microfone dourado, prata, branco, microfones para as minhas participações, eu pensei em tudo, aí foi uma puta decepção”, reclamou Manu.