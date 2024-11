Mike Tyson x Jake Paul: onde assistir ao vivo, horário e tudo que você precisa saber da luta de boxe

A sexta-feira (15) marca a volta de um dos maiores pugilistas de todos os tempos aos ringues! O lendário Mike Tyson, hoje com 58 anos, vai enfrentar Jake Paul, de apenas 27, em combate marcado para o AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys na NFL.

O card começa às 22h (de Brasília) e terá também uma presença brasileira. Whindersson Nunes abre a chave principal de lutas contra o indiano Neeraj Goyat. No entanto, todos os olhares estarão mesmo para o grande embate da noite.

Mais jovem da história do peso pesado a conquistar os cinturões da WBC, WBA e IBF, Tyson se aposentou em 2005, mas voltou a lutar anos depois em eventos de exibição. Ele não veste as luvas oficialmente desde novembro de 2020, quando enfrentou o também lendário Roy Jones Jr. No seu currículo, estão 50 vitórias em 58 lutas, das quais 44 por nocaute.

Do outro lado do ringue, estará Jake Paul, que começou a lutar profissionalmente em 2020 e tem um cartel de dez vitórias e uma derrota, para Tommy Fury, em 2023. Ele ficou marcado por vencer Anderson Silva em 2022, mas agora terá o desafio de superar uma lenda do boxe mundial.

A que horas Tyson e Jake Paul vão lutar?

O card principal do evento começa às 22h (de Brasília). Apesar de não ser possível cravar um horário exato, os dois devem subir ao ringue por volta de 1h (de Brasília) já do sábado (16).

Onde assistir ao vivo?

O influenciador e a lenda do boxe se enfrentam em evento com transmissão da Netflix. O ESPN.com.br também fará uma cobertura especial, da primeira luta à principal.

Qual o card completo do evento?

Principal

Mike Tyson x Jake Paul – pesado

Katie Taylor x Amanda Serrano – pelos cinturões IBF, WBA, WBC e WBO do peso super-leve

Mario Barros x Abel Ramos – pelo cinturão WBC do peso meio-médio

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes – super-médio

Preliminar