Militar acusado de planejar morte de Lula é preso pela PF no aeroporto

General é preso em Deodoro

O general da reserva Mario Fernandes também foi preso nesta terça no Rio. De acordo com fontes do Exército, o militar foi detido em Deodoro, bairro da Zona Oeste do Rio. Ele estava na cidade para participar da formatura do filho, que é capitão do Exército.

Além dos quatro militares do Exército, foi preso o policial federal Wladimir Matos Soares. Segundo a investigação, o grupo teriam um “detalhado planejamento operacional, denominado ‘Punhal Verde e Amarelo’, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022” para matar Lula e Geraldo Alckmin.