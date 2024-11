Mortes no trânsito aumentam no Acre em 2024; pedestres são as maiores vítimas, diz Detran

A presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), Taynara Martins, foi a entrevistada do podcast do ContilNet, Em Cena, nesta segunda-feira (26). O bate-papo ao vivo foi conduzido pelo jornalista Everton Damasceno.

Durante a conversa, Taynara abordou diversos assuntos. Um deles envolve mortes no trânsito.

“Uma das minhas primeiras conversas com o governador foi sobre nunca maquiar o número de mortes no trânsito, porque isso é uma responsabilidade nossa também. Por muito tempo, isso foi maquiado. Hoje, falamos abertamente sobre esses números. O nível de cidadania de uma cidade é medido pela educação no trânsito. Como você faz essa medição em Rio Branco?! Precisamos exercer a cultura de responsabilidade e segurança no trânsito”, disse a gestora.

“Se você pega as estatísticas hoje, 90% dos sinistros de trânsito acontecem por imprudência. É claro que temos questões estruturais, de infraestrutura e até mesmo questões climáticas, mas a maior causa é a imprudência. É o sinal vermelho que a pessoa passou, o excesso de velocidade, o álcool associado à direção e o uso de celular enquanto se dirige”, continuou.

Tayanara informou que o Acre já registrou 115 mortes no trânsito, em todo o Estado, só em 2024. Os pedestres são a maior fatia das vítimas fatais.

“É um número alto, alarmante. O número de mortes no trânsito cresceu em todo o Brasil. O maior desafio dos órgãos de trânsito é conscientizar as pessoas. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. A gente precisa dividir a responsabilidade de segurança no trânsito com a população”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: