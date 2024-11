Motociclista fica em estado grave após perder controle da moto e bater em árvore que divide pistas

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após perder o controle da própria motocicleta, subir no canteiro que divide as duas pistas e colidir com uma palmeira na madrugada desta segunda-feira (11), na ladeira do bairro Raimundo Melo, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista trafegava no sentido centro-bairro, em uma motocicleta modelo Honda/CG Titan 160, de cor prata, em alta velocidade, quando perdeu o controle da moto, bateu no canteiro e, em seguida, em uma palmeira, caindo cerca de 10 metros na pista contrária.

Na queda, o homem bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e desmaiou. Com o impacto, o motociclista sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima e precisou ser entubado imediatamente, pois apresentou rebaixamento do nível de consciência. O paciente foi encaminhado às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco para procedimentos neurológicos e atendimento às escoriações na face. O estado de saúde do rapaz é grave.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida pela PM.