Muro desaba em cima de homem que se apoiou ao tentar urinar; vizinhos tiraram vítima dos escombros

Denir Teles Caetano, 37 anos, ficou ferido após um muro cair sobre ele ao tentar urinar, na noite deste domingo (3), na Rua Lourenço Lopes, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações de amigos da vítima, o homem estava tentando urinar e acabou se apoiando no muro, quando foi surpreendido com a queda da estrutura de tijolos e cimento sobre ele. Vizinhos que ouviram o estrondo correram para ajudar e, com muito esforço, conseguiram tirar Denir debaixo dos escombros, colocando-o em uma cadeira de balanço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável, mas sentindo dores nas costas, no abdômen e com um corte na cabeça.