Mutirão de cirurgias: governo reforça parcerias no interior para qualificar atendimento de saúde

O secretário de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, esteve hoje nos municípios de Plácido de Castro, Acrelândia e Vila Campinas, cumprindo compromisso do Governador Gladson Cameli e acompanhando de perto as ações de saúde em diversas localidades.

Durante a visita, Pascoal ressaltou a importância da descentralização dos serviços e do plano de ação desenvolvido pela gestão estadual, visando qualificar a assistência à saúde e levar melhorias aos municípios do interior. Segundo ele, haverá um mutião de cirurgias em Plácido de Castro, que será acompanhado pelo governo.

Além de visitar as unidades de saúde e reforçar as ações de atenção básica, o secretário também aproveitou a oportunidade para estreitar o relacionamento com as administrações municipais, destacando a importância da colaboração mútua para a execução de políticas públicas eficazes na área da saúde.

A visita faz parte de um esforço contínuo para otimizar os recursos disponíveis e garantir um atendimento mais próximo e eficiente para os cidadãos acreanos, principalmente nas localidades mais distantes da capital.

