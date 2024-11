Nicolau Júnior assume presidência da Aleac no próximo ano; veja data da posse

A presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) volta para o comando do deputado Nicolau Júnior (Progressistas) a partir de fevereiro do ano que vem. O cargo será ocupado por Luiz Gonzaga até o fim do ano de 2024.

Nicolau venceu as eleições para definição da mesa diretora no último dia 9 de julho. O deputado Pedro Longo será o vice-presidente e Gonzaga vai assumir a 1ª secretaria.

A Aleac entra de recesso parlamentar no próximo dia 12 de dezembro e retorna no próxima dia 1 de fevereiro, com a posse de Nicolau e dos demais membros da mesa diretora.

O progressista retorna ao cargo após um mandato como 1º secretário e 4 anos como presidente da Casa do Povo.