No Acre, turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia inspira tributo especial; veja detalhes do show

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia emocionaram o público ao subirem juntos ao palco em uma nova turnê que está percorrendo várias cidades do Brasil. O anúncio da série de shows foi feito pelas redes sociais dos artistas, com a estreia no Rio de Janeiro. A turnê, marcada pela harmonia e energia dos irmãos, já passou por cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife e Brasília e, em breve, seguirá para Salvador, São Paulo e Porto Alegre.

A afinidade entre Caetano e Bethânia não se limita à música; quatro anos mais velho, Caetano foi quem escolheu o nome da irmã, e ambos mantêm uma conexão especial desde a infância. Cresceram em Santo Amaro, na Bahia, onde dividiam conversas e sonhos enquanto subiam numa árvore no quintal da casa dos pais, Seu Zeca e Dona Canô, ao lado da igreja de Nossa Senhora da Purificação.

Inspirados pelo sucesso da turnê dos ícones baianos, o cantor Bruno Damasceno e Lucas Macedo e Banda vão prestar uma homenagem especial no Acre. O tributo promete uma noite inesquecível com os maiores sucessos de Caetano e Bethânia, celebrando sua história e legado musical. O show acontecerá na A Confraria Gastrobar, no dia 22 de novembro, às 22h. Mais informações podem ser obtidas pelo número (68) 99219-8805.