Novembro começa com alertas de tempestades Brasil afora; veja onde

Novembro começou com fortes chuvas em grande parte do Brasil. Os volumes constantes de precipitações são decorrentes de uma combinação de fatores meteorológicos. Por causa disto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem emitido alertas repetidos sobre chuvas intensas.

O volume importante de chuvas é atribuído à atuação de ventos nos diferentes níveis da atmosfera, com a atuação de uma baixa pressão combinada com um fluxo maior de umidade no Brasil Central. O sistema é descrito pelo Climatempo, que prevê que nos próximos dias as precipitações se intensifiquem no território nacional.

Além dos altos volumes de chuvas, algumas localidades estiveram submetidas várias vezes a alertas de chuvas intensas acompanhadas de ventos. Os avisos foram emitidos pelo Inmet. Em alguns casos, a ventania foi estimada em até 100 quilômetros por hora (km/h).

Nesta quarta-feira (6/11), por exemplo, há dois alertas de chuvas intensas vigentes que alcançam 3.571 municípios. O Brasil tem ao todo 5.570 cidades.

Um dos alertas é de perigo, caracterizado pela cor laranja. Ele é válido até as 10h da quarta-feira (6/11). Nesta área específica, podem ser afetados 860 municípios nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal.

Já para outros 2.711 municípios, o alerta é da cor amarela, o mais brando na escala de três níveis do Inmet. Nestas localidades, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm/h. Com isto, o acumulado diário pode ser de até 50 mm.

Os municípios sob o alerta amarelo têm, além das chuvas, preocupação com os ventos. A velocidade máxima deles poderá ser de até 60 km/h. Este alerta é válido até a quinta-feira (7/11).

Mais chuvas

As chuvas poderão se intensificar ainda mais pelo Brasil a partir desta quarta. O Climatempo divulgou o avanço de uma frente fria sobre o país. O fenômeno se manifestará primeiramente no Sul do Brasil.

Ao longo dos dias, a frente fria vai avançar para estados do Sudeste e Centro-Oeste, levando mais precipitação para as unidades da Federação destas regiões, que já têm provocado chuvas consideráveis.

No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás terão as chuvas intensificadas, e a situação deve se manter pelo menos até o domingo (10/11), conforme prevê o Climatempo.