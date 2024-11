Novembro trará chuvas intensas e acima da média durante os primeiros dias, diz Friale

O pesquisador Davi Friale divulgou, nesta quinta-feira (31), em seu site O Tempo Aqui, que o mês de novembro será marcado pelo início do período de chuvas frequentes no estado do Acre.

“Analisando as condições atmosféricas e oceânicas atuais, em 31 de outubro, a tendência do tempo para novembro de 2024 é de chuvas um pouco acima da média em todo o Acre. Em alguns dias, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias”, afirma Friale.

Segundo a postagem, em Rio Branco, ocorrem, em média, 13 dias com chuva igual ou acima de 1,0mm, enquanto, em Cruzeiro do Sul, são 15. Portanto, no Juruá, chove, em média, a cada dois dias, não sendo muito diferente da capital.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta nesta para o perigo potencial de chuvas intensas em algumas cidades do Acre. O informativo destaca que a ocorrência deve acontecer em Acrelândia, Senador Guiomard, Porto Acre, Xapuri e na maior parte da capital, em Rio Branco, entre as 10h da data até o mesmo horário do dia 1° de novembro.

O Instituto também destaca para não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, assim como evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para conseguir ajuda ou mais informações, é necessário ligar para a Defesa Civil no telefone 199, e para o Corpo de Bombeiros no número 193.