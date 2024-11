Novo áudio revela outras falas racistas de Ana Paula Minerato; ouça

Ana Paula Minerato foi acusada de racismo contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em um áudio, conversando com o rapper KT Gomez, ela se refere à artista como “neguinha” e “empregada do cabelo duro”. Agora, um novo áudio com mais ofensas foi revelado.

Ana Paula Minerato, expulsa da escola de samba Gaviões da Fiel e desligada da Band pelas falas racistas, discute com o rapper sobe Ananda. “Ela lavava bem a louça?”, pergunta a modelo.

O rapper responde: “Ana, eu acho que você está a fim de brigar e está vindo tomando tempo. Eu não fui nem na academia e nem vou aí”, explicou KT. Os áudios foram revelados no A Tarde é Sua!.

A modelo, entretanto, não desiste e continua provocando o rapper e ofendendo Ananda. “Você foi o que? Você foi lá comer ela aonde? Onde que você comeu ela? No hotel dela com Melanina Carioca? Você foi lá? Ela e quem mais? Aí ela te mostrou vídeo dando pros caras também para os negão lá do Melanina Carioca? Como é que foi, como é que foi?”, insiste Ana Paula no áudio. Ouça!

🚨ÁUDIO EXCLUSIVO: Ana Paula Minerato desce o nível com xingamentos racistas: “Pessoa da vida que faz relações sexuais com todos integrantes pretos do grupo e ida à favela” para se encontrar com a vítima. #ATardeÉSua pic.twitter.com/uUGfOQ61Wj — Lucas (@LucGS0) November 25, 2024

O primeiro áudio racista de Ana Paula Minerato

Áudios que circulam nas redes sociais, atribuídos à ex-A Fazenda, apontam que ela teria cometido racismo contra a cantora Ananda. “Você gosta de mina do cabelo duro? De neguinha? O pai ou a mãe veio da África?”, teria questionado Ana Paula Minerato em uma conversa com o rapper KT. Ainda não se sabe a veracidade da gravação de voz.

Por meio de suas redes sociais, Ananda compartilhou o áudio atribuído a Ana Paula e garantiu que vai tomar providências contra a ex-musa da Gaviões da Fiel. “Tu vai ver o que tu arrumou para tu. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado e agora o buraco vai ser mais embaixo”, disparou.

“Amiga, com todo respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não acha? Mas eu vou falar sobre isso amanhã”, finalizou a cantora.

Gaviões da Fiel desliga Ana Paula Minerato

A escola de samba paulista Gaviões da Fiel desligou Ana Paula da agremiação após a divulgação do áudio. Em nota, a agremiação diz que “a decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista”.

O comunicado ainda reforça que o combate ao racismo “é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória”.