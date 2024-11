Novo Horizonte recebe R$ 240 mil para manilhas nas entradas de propriedades rurais

Novo Horizonte do Oeste, recebeu um importante reforço na infraestrutura rural, um investimento de R$ 240 mil de uma emenda parlamentar da deputada estadual Lebrinha (UNIÃO BRASIL), já na conta da prefeitura, a pedido do vereador Valdir. O recurso foi destinado à aquisição de manilhas que serão instaladas em 50 pontos, facilitando o acesso às entradas de carreadores em propriedades rurais.

Serão atendidas as Linhas 156 Norte, desde a “boca da linha” até a linha Kapa Zero, e também na Linha 52 Norte, a partir da mesma referência. A obra é parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura rural do município e facilitar o acesso e o escoamento da produção agrícola, uma das principais atividades econômicas da região.

Conforme explicou o vereador Valdir, a iniciativa é a continuidade de um trabalho que começou com o ex-deputado Lebrão, que também contribuiu para a melhoria da infraestrutura nas estradas rurais do município. No passado, foram atendidos outros 50 pontos em propriedades da Linha 140 Norte, além de diversas outras melhorias em trechos das estradas que necessitavam de melhor drenagem. A instalação das manilhas é essencial para evitar problemas de alagamento e erosão nas vias de acesso, contribuindo com a manutenção das estradas e segurança logística para as famílias rurais.

A deputada Lebrinha destacou a importância de uma política pública que apoia o produtor e assegura a qualidade das vias de acesso, ressaltando que esse tipo de melhoria é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável das áreas.