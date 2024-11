Novo local surge em caso de vídeo de sexo em espaço público no Acre; veja imagens

A noite de terça-feira (20) foi marcada por grande repercussão nas redes sociais, após a circulação de um vídeo mostrando um suposto casal acreano praticando sexo dentro de um carro com as portas abertas em uma rua pública de Rio Branco. O conteúdo rapidamente viralizou, gerando discussões entre os internautas, que dividem opiniões sobre o caso.

VEJA MAIS: Vídeo de suposto casal praticando sexo em carro de portas abertas circula na internet

De acordo com informações obtidas pela coluna Douglas Richer, do ContilNet, o incidente teria ganhado um novo local. Uma fonte anônima, que preferiu não se identificar, revelou que o ato teria ocorrido no Centro Especializado em Reabilitação Frei Paolino Baldassari, localizado nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco. A nova versão sobre o local gerou ainda mais curiosidade e especulação nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o casal despreocupado com a exposição, praticando o ato em plena via pública. A atitude chamou a atenção por ser realizada em um espaço aberto, o que configura crime conforme o Código Penal Brasileiro, podendo resultar em detenção ou multa pela prática de atos obscenos.

Até o momento, as autoridades não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, nem confirmaram a identidade dos envolvidos ou se o episódio foi registrado. A falta de informações claras tem alimentado a especulação entre os internautas, que continuam discutindo a origem do casal e os detalhes do incidente.

O vídeo gerou reações variadas, com alguns críticos condenando o comportamento, enquanto outros comentam de forma humorística sobre o ocorrido. A repercussão segue alta, e a expectativa é de que mais informações surjam em breve.

Veja imagens: