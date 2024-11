Vídeo de suposto casal praticando sexo em carro de portas abertas circula na internet

Um suposto casal acreano foi flagrado praticando sexo dentro de um carro com as portas abertas, em uma rua pública, segundo vídeos que circulam nas redes sociais. As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostram o veículo estacionado próximo ao que seria o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, Acre.

Nas imagens, o casal parece não se preocupar com a exposição, mesmo estando em um local público. A prática de atos obscenos em espaços abertos é considerada crime pelo Código Penal brasileiro e pode acarretar detenção ou multa.

No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade dos envolvidos ou se o caso foi registrado pelas autoridades.

Internautas especulam sobre o local e a origem do casal, mas as informações permanecem incertas.

Enquanto alguns criticam a atitude, outros fazem comentários humorísticos sobre o ocorrido. As autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a veracidade dos fatos.

Veia o vídeo: