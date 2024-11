Obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo iniciam nesta quarta-feira em Rio Branco

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quarta-feira, 20, as obras de recuperação da estrutural da Passarela Joaquim Macedo, localizada no centro de Rio Branco.

Segundo a presidente da instituição, Sula Ximenes, a equipe de trabalho está instalando uma base reforçada com pedras, que dará suporte a três escavadeiras hidráulicas.

“Essas máquinas, posicionadas estrategicamente ao lado da passarela, funcionarão como ancoragem para o pilar principal da estrutura, utilizando cordas navais de alta resistência”, afirmou Sula.

Ainda de acordo com o Deracre, a equipe de topografia tem monitorado diariamente o solo desde que a passarela, situada no coração da capital, sofreu um desmoronamento parcial devido à erosão acelerada das margens do Rio Acre.

As obras preveem a montagem do canteiro de obras e a instalação de estruturas de contenção, como cortinas atirantadas e estacas-prancha metálicas. O reforço da passarela será feito com estacas circulares, sendo 18 estacas cravadas no pilar danificado, com o objetivo de garantir maior estabilidade à estrutura.