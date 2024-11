Paolla Oliveira passa por transformação para viver Heleninha Roitman

Paolla Oliveira mudou seu visual para interpretar Heleninha Roitman, a filha alcoólatra de Odete Roitman (Debora Bloch), no remake de Vale Tudo, que estreia em abril. A atriz, que estava com as madeixas morenas, tingiu o cabelo de loiro, como Renata Sorrah na versão original da trama.

Vale Tudo será a primeira novela de Paolla desde 2022, quando atuou em Cara e Coragem, fracasso de audiência na emissora. No ano passado, ela deixou de ter contrato fixo com a Globo, após 18 anos de casa.

Confira o novo visual da atriz: