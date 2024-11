“Para nós, ele foi um herói”, diz admirador de Flaviano durante velório, no Palácio Rio Branco

O velório do ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo segue neste sábado (23) no Palácio Rio Branco, onde centenas de pessoas têm passado ao logo de todo o dia para prestar suas últimas homenagens ao político.

Entre os presentes, João Duarte da Silva, de 75 anos, que em entrevista ao ContilNet relembrou sua longa relação com Flaviano, destacando o impacto do político em sua vida e na comunidade.

“Eu conheço o Flaviano há 40 anos. A gente vinha do seringal, ele chegava aqui, abraçava a nós, ajudava com documentos e saúde. O pai dele, Raimundo Melo, era igual. Não fazia discurso em cima de palanque; ele agia. Levava doentes para o hospital, trazia remédio. Era como um pai para nós”, contou João.

Em sua fala, João lembrou das conquistas de Flaviano, como a construção da Fundação Hospitalar. “Ele construiu prédios grandes, trouxe melhorias para a saúde. Quando ele fez a Fundação Hospitalar, ninguém acreditava. Hoje, é um hospital que atende tanta gente. O Flaviano foi um herói para nós, não teve outro governo como o dele”, disse.

Ele também falou sobre a última vez que se encontrou com a família de Flaviano, e descreveu sua dia ao velório como um agradecimento simbólico pelos anos de dedicação do político.

“Vim me despedir. Fui recebido pelo Fidel, filho dele, que me agradeceu muito, mesmo sem me conhecer. O Flaviano era da nossa família, e agora só peço que Deus o coloque em um bom lugar.”

O sepultamento de Flaviano Melo será realizado neste sábado, às 16h40, no Cemitério São João Batista.