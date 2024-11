Perdeu a partida do Flamengo x Santa Cruz, no Acre? Assista aqui a transmissão do jogo

A reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, capital acreana, foi marcada pelo jogo entre os times sub-20 do Flamengo e Santa Cruz, do Acre. De acordo com a organização, mais de 13 mil torcedores lotaram as arquibancadas para acompanhar o amistoso no último domingo (24).

Dentro de campo, o time acreano enfrentou a equipe rubro-negra. Apesar do caráter amistoso, o jogo, que terminou em 2 a 1, com vitória do Flamengo, foi disputado, com os torcedores vibrando a cada lance.

A Secretaria de Comunicação do Acre transmitiu a partida ao vivo no canal do YouTube. Se você não assistiu o jogo, é possível assistir aqui. Confira: