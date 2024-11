Personagem de carreta furacão dá pirueta no ar e é atropelado por moto; veja

Um personagem Kiko, da carreta The Best Diversões, foi atropelado por um motociclista ao realizar dar uma cambalhota no ar enquanto se apresentava na cidade de Posse, no nordeste de Goiás.

O acidente aconteceu na noite do último domingo (29) e foi registrado por moradores que assistiam ao espetáculo. Nas imagens, que já circulam pelas redes sociais, Augusto Ferreira, fantasiado do personagem Kiko, sobe em cima do teto da cabine da carreta e se prepara para dar uma pirueta no ar. Logo após completar o giro, ele cai no chão. É quando uma moto, em alta velocidade, se aproxima e atropela o artista, que chega a ser arrastado pelo veículo.

Segundo o proprietário do caminhão de diversões, Heriklys Ritthiellen, Augusto não se feriu. À CNN, Ritthiellen afirmou que o motociclista estava embriagado e que ainda tentou fugir do local após o ocorrido.

“Ele ultrapassou pela direita e tentou fugir depois do atropelamento. Foram os funcionários da carreta que não deixaram ele escapar”, informou o dono da carreta The Best Diversões.

Após prestarem os primeiros socorros e conferirem que o trabalhador não tinha se ferido, os funcionários da carreta deixaram o local.

Em um vídeo gravado posteriormente, Augusto tranquilizou as pessoas após a repercussão do vídeo: “Graças a Deus eu não fraturei nada. Não quebrei nenhum osso.”, garantiu o artista. Ainda em relato, ele afirmou que na ocasião só resolveu realizar o salto arriscado a pedido das crianças que assistiam à apresentação.

Com apenas cinco meses de existência, a carreta The Best Diversões surgiu este ano em Minas Gerais e atualmente viaja pelo Brasil levando diversas apresentações ao público.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil não chegaram a ser acionados ao local.