Peru x Chile pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

As duas últimas colocadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, as seleções de Peru e Chile se enfrentam nesta sexta-feira, 15, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Peru recebe o Chile nesta sexta Foto: Divulgação

O duelo é válido pela 11ª rodada e será realizado no Estádio Monumental de Lima. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV3. O Peru conta com o apoio da torcida para tentar conquistar a segunda vitória no torneio. Até agora, a seleção peruana só bateu o Uruguai, na nona rodada, por 1 a 0. O Peru está na vice-lanterna, com seis pontos somados.

O Chile, por sua vez, faz campanha ainda pior. O time chileno é o lanterna, com apenas cinco pontos. A equipe perdeu as últimas cinco partidas que disputou nas Eliminatórias para o Mundial de 2026.

O único triunfo chileno na competição ocorreu na terceira rodada, justamente sobre o Peru, por 2 a 0.

PERU X CHILE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 15/11/2024

: 15/11/2024 HORÁRIO: 22h30 (de Brasília)

22h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Monumental de Lima, no Peru

ONDE ASSISTIR PERU X CHILE AO VIVO

SporTV3 (TV Fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PERU

PERU: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens e Luis Advíncula; Wilder Cartagena, Sergio Peña, Marcos López, Jesús Castillo; Bryan Reyna e Edson Flores. Técnico: Jorge Fossati.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHILE

CHILE: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Vidal, Darío Osorio, Diego Valdés; Víctor Dávila e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PERU E CHILE