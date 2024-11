“Pessoa tranquila”: quem é o filho de Maguila que espancou ambulante

Adenilson Lima dos Santos, filho do ex-pugilista Maguila, que espancou um ambulante na noite de quarta-feira (6/11) em local próximo ao Espaço Unimed, se descreve, na biografia do Facebook, como: “uma pessoa extremamente tranquila, onde é mais fácil apanhar do que bater em alguém”.

Veja:

Reprodução/ Facebook

A vítima, identificada como Osvaldo, de 41 anos, estava vendendo bebidas na calçada oposta ao local quando foi abordada por duas pessoas que se disseram seguranças da casa e acabou agredida por um deles.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que populares conseguiram conter o agressor. A vítima foi levada ao Pronto Socorro de Santana, onde recebeu atendimento.

Veja o confronto:

Testemunhas

Segundo relatos de testemunhas que estavam no local na hora do episódio, um dos homens que disseram ser seguranças da casa seria filho do ex-lutador Maguila, que morreu no dia 24 de outubro. O outro foi identificado como “Carioca”.

Um dos ambulantes que trabalha na região informou ao Metrópoles que, nesta sexta-feira (8/11), os vendedores vão fazer uma manifestação em frente ao local às 21h.

Outro vendedor entrevistado pela reportagem relatou que deixou de trabalhar na região após o Espaço Unimed ter “contratado milícias para trabalhar em volta da casa”. De acordo com o homem, a ordem dos seguranças é “não deixar nenhum ambulante perto da casa, e quem chegar perto, apanha”.

A assessoria do Espaço Unimed afirma que o incidente ocorreu na frente da casa e os profissionais envolvidos não trabalham no local. O Espaço Unimed disse ainda que “reprova veementemente qualquer forma de violência”.

O Instituto Adilson Maguila também foi procurado e respondeu que não irá falar referente ao ocorrido, “peço que respeitem”. A nota é assinada pela viúva do ex-boxeador, Irani Pinheiro.