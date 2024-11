Petista no Acre comemora indiciamento de Bolsonaro pela PF: “Ele vai para a cadeia”

Após a Polícia Federal indiciar nesta quinta-feira (21) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-integrantes de seu governo por tramarem um golpe de Estado no país, o militante do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), Cesario Braga, comemorou a notícia.

Cesario disse ainda que “está cada dia mais próxima a prisão de Bolsonaro”.

“Bolsonaro, em mais dia ou menos dia, vai para a cadeia”, disse o petista em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A conclusão do inquérito aponta uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de golpe para manter Bolsonaro após derrota na eleição de 2022. A investigação começou no ano passado e foi concluída dois dias após a Polícia Federal (PF) prender 4 militares e um policial federal acusados de tentar matar Lula, Alckmin e Moraes.

O relatório final do inquérito, que tem mais de 800 páginas, foi concluído no início da tarde e vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF).