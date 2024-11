PIB: agropecuária é o setor que mais cresceu no Acre em 2022, aponta indicador do IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre alcançou em 2022 R$ 23,6 bilhões, registrando um crescimento de 6,0% em relação ao ano anterior. O resultado foi publicado nesta quinta-feira (14), pela Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o indicador, o avanço representou o quinto maior aumento real do PIB entre os estados brasileiros, sendo duas vezes o crescimento do Brasil (3%) e três vezes o da Região Norte (2%). No PIB per capita, o estado saiu de R$ 23.569 em 2021 para R$ 28.525 em 2022.

Entre os três principais grupos de atividades econômicas, a agropecuária foi o setor que apresentou o maior crescimento, com uma expansão de 12,7%.

A contribuição desse setor no valor adicionado bruto do Estado foi de 21,7%, um aumento de 2,9 pontos percentuais em comparação ao ano anterior.

De acordo com o governo do Acre, o resultado reflete o crescimento do agronegócio no estado, especialmente na produção de grãos para a exportação.

Os demais setores também registraram crescimento em volume, embora tenham perdido participação relativa no PIB do estado, devido ao forte avanço da agropecuária. A indústria, por exemplo, apresentou crescimento de 10,1% em termos de volume, mas sua participação no valor adicionado caiu de 7,1% em 2021 para 6,3% em 2022.

O crescimento da indústria foi impulsionado sobretudo, pela atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que registrou variação em volume de 18,7%, seguido pela indústria extrativa, com aumento de 17,6%.

O setor de serviços, que é o maior da economia acreana, representou 72,0% do valor adicionado bruto em 2022. Embora sua participação tenha diminuído dois pontos percentuais em relação ao ano anterior, o setor registrou um crescimento de 3,4% em volume.

O principal segmento desse setor é a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social,com uma participação de 35,9%, seguido pelo comércio(11,1%) e atividades imobiliárias (9,9%).