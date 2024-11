Polícia captura criminoso perigoso em operação conjunta das forças de segurança no Juruá

Em uma ação integrada realizada na tarde desta quarta-feira (6), as Polícias Civil e Militar do Acre prenderam um dos criminosos mais procurados da região do Juruá. A captura ocorreu em Rodrigues Alves, na balsa que faz a travessia até Cruzeiro do Sul, onde o suspeito foi abordado enquanto retornava em um táxi após sacar o auxílio-reclusão.

O homem, que estava foragido desde fevereiro deste ano, é acusado de vários crimes, como roubos e furto qualificado, o que gerou grande insegurança entre os moradores locais. Desde que rompeu a tornozeleira eletrônica após ser liberado do sistema prisional, ele utilizava roupas camufladas e costumava ameaçar suas vítimas com uma arma de fogo e um terçado, provocando pânico nas comunidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

A prisão foi realizada com base em um mandado expedido a pedido do delegado Marcílio Laurentino, que representou pela prisão preventiva do suspeito, também procurado pela Comarca de Cruzeiro do Sul por crimes de organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e violência doméstica. No momento da abordagem, o homem estava com cerca de R$ 50 mil, quantia que afirmou ter origem no auxílio-reclusão. As circunstâncias do caso estão sendo investigadas para apurar a origem e destinação desse valor.

O detido será submetido a uma audiência de custódia para definição sobre sua permanência em prisão preventiva. A ação conjunta reforça o compromisso das forças de segurança do Acre em intensificar o combate ao crime e promover a segurança na região do Juruá, beneficiando diretamente a população de Rodrigues Alves e cidades vizinhas.