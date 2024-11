Polícia identifica homem encontrado morto e pelado em Rio Branco; veja detalhes

O homem que foi morto com um tiro no abdômen dentro de uma residência, na noite desta quinta-feira (31), na Rua Pastor José Rodrigues Nunes, quadra 19F, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi identificado como Wellison Garcia da Silva, de 28 anos, morador do bairro da Paz.

Segundo informações de uma mulher, ela estava dentro da própria residência quando teria sido surpreendida pelo homem, que estava nu e chegou correndo. A mulher relatou que o homem invadiu sua casa e pediu ajuda, solicitando que ela chamasse a polícia. Em seguida, a vítima teria caído na sala. A mulher, que está grávida, saiu correndo de toalha para a via pública e pediu ajuda aos vizinhos.

Ainda de acordo com relatos de vizinhos à polícia, eles chegaram a ouvir barulhos de dois disparos de arma de fogo. Cerca de 30 minutos depois, a mulher teria saído correndo, gritando em via pública.

A Polícia Civil suspeita que o homem foi morto dentro da residência, devido às circunstâncias do ambiente, que supostamente mostram a cena do crime alterada, podendo indicar que a vítima foi morta no local, com a possível participação de outras pessoas.

Após a mulher pedir ajuda aos vizinhos, a polícia e uma ambulância foram acionadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito do homem.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).