Polícia Militar recupera celulares roubados em município no interior do Acre

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu neste sábado (9), em flagrante três criminosos que haviam realizado roubos na Vila Santa Luzia, no município no interior do Acre.

De acordo com a corporação, assim que os policiais do Pelotão de Policiamento Ambiental do 6° BPM souberam das informações do roubo no local, a guarnição deslocou-se e imediatamente começaram as buscas.

Após terem ciência das características dos autores, a equipe responsável conseguiu localizar os indivíduos ainda com os celulares subtraídos. Foi dado voz de prisão e todos conduzidos para a Delegacia de Polícia para demais atos legais e restituição dos bens para as vítimas.