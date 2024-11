Polícia prende homem que tentou matar o próprio pai a terçadadas no interior do Acre; veja

Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil do Acre prendeu um homem acusado de tentar matar o próprio a golpes de terçado em Rodrigues Alves, interior do estado.

O crime ocorreu após uma discussão familiar e envolveu extrema violência.

De acordo com o delegado, Dr. Marcílio Laurentino, o autor, que é dependente químico, chegou à residência dos pais armado com um terçado e partiu para cima do pai com a intenção de matá-lo. Para se defender, a vítima utilizou um pedaço de pau, atingindo a cabeça do agressor.

“A confusão foi contida com a chegada do cunhado e das irmãs do autor, que conseguiram desarmá-lo. Felizmente, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. O preso já estava sendo monitorado por envolvimento em outro crime grave na cidade. Ele é apontado como o executor de um crime de tortura ocorrido na semana passada, quando teria aplicado uma “disciplina” em outro dependente químico a mando de uma facção criminosa. Na ocasião, apenas o mandante havia sido preso”, informou Marcílio Laurentino.

O acusado agora aguarda audiência de custódia, onde será analisada a legalidade de sua prisão e determinadas as próximas medidas judiciais.