Policial conforta filha de vítima de violência doméstica e reação emociona nas redes sociais; VÍDEO

Em um momento de sensibilidade e empatia, uma policial feminina foi flagrada confortando a filha de uma mulher vítima de violência doméstica, enquanto a mãe recebia atendimento médico.

Com um sorriso afetuoso, a policial brincou com a criança, mostrando que, por trás da farda, existe um ser humano comprometido com o bem-estar daqueles que ela jura proteger.

O momento, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, gerou uma onda de reações emocionadas entre os internautas. Muitos destacaram o gesto da policial como um exemplo de humanidade, ressaltando que a situação difícil não impediu a profissional de se mostrar sensível e acolhedora com a criança, que vivia um momento de grande tensão.

A atitude da policial também levantou discussões sobre a importância de se ter mais mulheres nas corporações, que, segundo alguns, possuem uma sensibilidade única para lidar com situações delicadas, como a de violência doméstica. “Essa cena mostra que, além de ser uma policial, ela é uma pessoa que se importa genuinamente com os outros”, comentou um internauta.

Outros ressaltaram que, mesmo diante das adversidades que enfrentam, policiais como ela exemplificam a verdadeira missão da profissão: servir e proteger, com dignidade e respeito.

Veja o vídeo: