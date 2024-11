População do interior lota postos de gasolina temendo fim do combustível recém-chegado

Sofrendo o desabastecimento de mercadorias e combustível devido a seca, a população do município no interior do Acre, Santa Rosa do Purus, lotou postos de gasolina da cidade nesta sexta-feira (1), em busca do produto.

Segundo informações, pelo menos 4 mil litros de combustível chegou no local nesta manhã, o que levou o aumento da procura, já que os usuários temem que o item esgote novamente.

Nesta quinta-feira (31), o prefeito reeleito no município, Tamir de Sá (MDB), fez um apelo às autoridades pedindo ajuda e apoio neste momento difícil que a localidade vem enfrentando. Em um vídeo, ele explica que a cidade estava há pelo menos 10 dias sem abastecimento.



“Pedimos às nossas autoridades em Brasília, ao nosso governador, deputados, enfim, que nos ajudem. A situação é de emergência”, pediu.

No porto de Santa Rosa, balsas estão ancoradas e até barcos pequenos estão com dificuldades de prosseguir viagem ou retornar devido ao baixo nível do rio. Com o manancial cheio, leva-se em média 4 dias de viagem para chegar até o local, mas com severa seca no verão Amazônico, passa para 10.