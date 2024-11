Porto Velho ganha uma nova proposta de turismo ecológico e pesca esportiva

Situada na margem direita do rio Jamari, a Pousada Quatro Rios, a 42 quilômetros de Porto Velho, surge como nova opção do turismo ecológico e da pesca esportiva. O nome é sugestivo, pois a estrutura dá acesso aos rios Jamari, Madeira, Candeias, Rio Verde e Vala, mananciais conhecidos pela pluralidade de espécies de peixes.

A proposta da Pousada Quatro Rios é integrar o turista à Amazônia em toda sua plenitude, com conforto e experiência gastronômica dos sabores regionais. Oferecer serviços de excelência na pesca esportiva, com guias treinados e embarcações de qualidade. Essa é nossa proposta.

Sob palafitas que chegam a 7 metros de altura do chão, proporcionando a experiência de estar junto a copa das árvores, a pousada hospeda grupo de até 24 pessoas em chalés e apartamentos climatizados, com camas confortáveis, banheiros privativos, frigobar, TV com Sky e internet da Starlink.

Pesca ou relax

O turista pode optar por relaxar à beira do rio em uma piscina flutuante, tomar uma boa ducha e observar o pôr do sol enquanto degusta pratos típicos da região. Ou os amantes da pesca podem se aventurar a fisgar os gigantes dos quatro rios em barcos motorizados com guias experientes. Em meio à natureza, os hóspedes podem contemplar o canto de dezenas de pássaros que circundam a área, como pica-pau, tucanos, araras, bico de brasa, entre as dezenas de espécimes encontradas nesta parte de Porto Velho.

Como chegar e contato

A pousada Quatro Rios está nas redes sociais com atualizações diárias. A página pode ser encontrada no Instagram @pousada4rios_ e lá estão vídeos e fotografias das belezas naturais do local. O turista também pode entrar em contato através do telefone 99922-7113, onde um dos atendentes disponibilizará todos os pacotes disponíveis. Para chegar o local, o turista deve pegar a Estrada da Penal e percorrer 42 quilômetros até o porto público da Vila Calderita, onde o barco da pousada fará o translado fluvial por 5 minutos até a pousada.