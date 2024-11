Porto Velho ocupa 2º lugar em apreensões de armas de fogo no Brasil

Na última quarta-feira (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou dados alarmantes sobre as apreensões de armas de fogo no Brasil, revelando que Porto Velho é a segunda cidade com mais registros de ocorrências entre 2019 e 2024. Com 218 apreensões, o município fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que contabilizou 223 apreensões de armas.

O estado de Rondônia, em geral, destacou-se com um total de 614 armas de fogo confiscadas nesse período. Além de Porto Velho, as cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Ariquemes também estão entre as que mais registraram apreensões de armas no país.

Os dados foram inicialmente reportados pela agência Fiquem Sabendo e posteriormente fornecidos ao g1 pela PRF. O levantamento revela uma preocupação crescente com a segurança nas ruas e destaca a necessidade de medidas efetivas para combater o tráfico e a posse ilegal de armamento.

Além das armas de fogo, Rondônia lidera a lista nacional em apreensões de armas brancas, com 198 das 1.528 apreendidas em todo o Brasil. A maioria dessas apreensões ocorreu em Ariquemes, onde foram registradas 131 ocorrências, seguidas por Porto Velho, com 39, e Vilhena, com 15.