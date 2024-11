Prefeita Fernanda Hassem vistoria serviços avançados da Orla do Rio Acre em Brasiléia

Na manhã desta segunda-feira (04), a prefeita Fernanda Hassem, ladeada pelo engenheiro Anselmo Ricardo e sua equipe de comunicação, realizou vistoria na obra da orla do Rio Acre, trecho entre o antigo hospital Raimundo Chaar até as proximidades da delegacia de Brasiléia.

Os investimentos são na ordem de R$ 18 milhões, com recursos de emendas do senador Márcio Bittar, amparados pelo Governo do Acre, Prefeitura de Brasileia e Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

A obra é inspirada nos trabalhos feitos na Gameleira de Rio Branco, e inclui contenção de barrancos, calçadão e quiosques para turismo, ligando a parte alta à baixa da cidade.

Fernanda Hassem destacou que o projeto não apenas embelezará o local, mas também fomentará o turismo e a economia local, após a obra ser finalizada. “Essa orla está sendo construída aqui na avenida Prefeito Rolando Moreira e está enchendo de esperança nossos moradores aqui do centro, nossos comerciantes, e olha só como as obras estão avançadas! A gente está aqui no canteiro das obras e aqui é um sonho que está sendo realizado há muitas mãos”, disse Fernanda Hassem.

A gestora lembrou que no inicio de seu segundo mandato apresentou o projeto ao senador Marcio Bittar (UB), que em conversa com o governador Gladson Cameli também abraçou a causa que no futuro vai gerar emprego e renda aos moradores da região.

Fernanda Hassem aproveitou para reforçar que Brasiléia vai receber além da orla da Avenida Prefeito Rolando Moreira, uma outra orla no trecho que compreende as margens do rio na rua Marechal Rondon, essa através de emenda da ex-deputada Vanda Milani.