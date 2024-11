Prefeitura vai criar abrigo municipal para acolher animais em situação de rua; veja detalhes

A capital Rio Branco deve ganhar um abrigo municipal que vai abrigar animais em situação de vulnerabilidade.

A decisão aconteceu após reunião do Conselho Municipal de Proteção e de Defesa dos Animais (Comparb). O novo abrigo deve ser criado no ano que vem.

“A gente tem um grupo de trabalho que está executando a ação paralela para que esse abrigo municipal, no ano de 2025, seja executado. A gente vai tratar também sobre o plano de trabalho que foi desenvolvido em conjunto com o grupo de trabalho e um abrigo provisório que já está em fase de finalização para poder começar a abrigar os animais em situação de rua, em situação de abandono”, disse a vice-presidente do conselho, Ellen Carine Nogueira.