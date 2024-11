Prêmio esports Brasil 2024 anuncia finalistas: vote no seu atleta favorito

Para a edição 2024, 70 nomes foram separados em 24 categorias e concorrem aos troféus desta temporada. Nos prêmios Craque Betano da Galera e Melhor Streamer, o vencedor saíra da votação popular. Já nas 20 categorias semipopulares, os vencedores saem da votação do superjúri. Além disso, o evento vai entregar dois prêmios exclusivamente técnicos (Melhor Atleta – Cenário Inclusivo e Atleta de eSports do ano), que serão definidos por meio da votação dos especialistas do superjúri. Os fãs de esportes eletrônicos tem até o dia 12 de dezembro para votar em seus atletas favoritos.