Presidente do Detran defende uso radares para evitar acidentes, mas diz que decisão cabe à RBTrans

O funcionamento de radares em Rio Branco foi um dos pontos principais do bate-papo ao vivo com a presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), Tayanara Martins, no podcasto do ContilNet, nesta segunda-feira (25).

A gestora fez questão de afirmar que a situação “é de inteira responsabilidade, gestão e decisão da Prefeitura de Rio Branco”, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

“Tivemos uma reunião no MPAC a respeito disso, conduzida pelo promotor Rodrigo Curti, e lá nós colocamos sugestões e opiniões a respeito do tema, mas é importante lembrar que a situação é de inteira responsabilidade, gestão e decisão da Prefeitura de Rio Branco. O Governo não tem como opinar, mesmo a gente se colocando à disposição para fazer estudos, com nossas equipes, mas não podemos tomar essa decisão. Penso que seja importante consultar a população também. Mas sou a favor desse meio de inibir os sinistros de trânsito”, acrescentou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: