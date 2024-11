Produtor acusa policiais de matarem pelo menos 50 cabeças de gado durante operação; VÍDEO

Uma operação da Polícia Federal (PF) teria causado a morte de pelo menos 50 cabeças de gado em uma propriedade localizada no município de Boca do Acre, na divisa do Amazonas com o Acre, é o que diz um produtor rural que é dono dos animais. Os detalhes foram divulgados pelo Portal do Holanda.

O proprietário fez a denúncia nas redes sociais e divulgou um vídeo que mostra os animais mortos.

Ele alega que ação foi motivada por perseguição política e acusa a polícia de derrubar um curral. Além disso, diz que os agentes incendiarem tratores e um galpão que armazenava sal e remédios.

VEJA O VÍDEO: