Produtor da banda ‘Os Africanos’ nega ser gay após vazamento de vídeo íntimo: “Quem me conhece sabe”

Desde a noite da última quinta-feira (7), um assunto vem sendo bastante comentado no Twitter (X): o vazamento de um vídeo íntimo de Matheus, cantor e produtor da banda de pagode ‘Os Africanos’. Na gravação, ele aparece fazendo sexo com outro homem.

Após a repercussão, Matheus se pronunciou nas redes sociais e garantiu que não é gay. ‘’Como todo mundo já sabe tem um vídeo meu que vazou. É uma situação chata, me expondo e tal. O vídeo é antigo, não sou bi, não sou gay, foi uma situação de um momento. Quem me conhece sabe que eu não estava legal’’, afirmou.

O homem que aparece no vídeo íntimo com o produtor da banda ‘Os Africanos’, o produtor de conteúdo adulto Marcus Levith, também se pronunciou nas redes sociais. “É um vídeo antigo, a gente estava bebendo, enfim… Acho que ele nem se lembrava disso daí. Parem de mandar mensagem pra mim, eu não vou falar nada, não vou dizer nada sobre a situação. Vai ser resolvido da melhor forma. Não foi postado nas páginas com minha autorização, nem com a dela também. Espero que vocês tenham empatia, a mulher dele tá grávida, ele vai ser pai“.

Na web, internautas repercutiram a polêmica. “O produtor da banda de pagode os africanos só faltou pedir pra ser chamado de Bruna Surfistinha na cama”, “O cara deu o c*, pediu p*ca, gemeu, disse que era p*tinha e depois grava um vídeo se pronunciando dizendo que não é gay, nem bi?” e “Aquele momento em que o passado volta e não pede licença!”, foram alguns dos comentários.