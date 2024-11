Professor perde a vida durante acidente de trânsito nesta madrugada em Sena Madureira

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo, 3 de novembro, tirou a vida do professor Cleudo Ferreira da Silva, de 59 anos, morador do bairro Eugênio Areal, próximo à Igreja Santo Expedito. Conhecido e querido por muitos no município, Cleudo lecionava na Escola Walfredo Guedes há vários anos, deixando um grande legado na educação da região.

De acordo com as informações preliminares, Cleudo voltava para casa por volta das 2 horas da manhã, quando a moto que pilotava colidiu com a traseira de um veículo estacionado em frente a um hotel, ao lado da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, na Avenida Brasil. O impacto do choque foi severo, causando múltiplas fraturas: três no braço, uma na perna, além de uma forte pancada no abdômen, que resultou em sua morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado rapidamente, mas, ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito do professor. A notícia causou grande comoção entre amigos, colegas de trabalho e moradores do município.

A irmã da vítima, Meire Ferreira, expressou a dor da família diante da trágica perda. “Quando soubemos, ele já estava sem vida. Recebemos a informação de que ele bateu na traseira de um veículo quando retornava para casa”, lamentou.