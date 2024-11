Pássaros silvestres, madeira ilegal e duas motosserras são apreendidos em operação da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduziu, entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, a oitava fase da Operação Arco Verde II, visando intensificar a fiscalização ambiental nas áreas de Assis Brasil e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A iniciativa tem como principal objetivo combater a extração ilegal de madeira e minérios, além de crimes contra a fauna e flora nativas, promovendo a proteção do meio ambiente e a saúde dos habitantes locais. Ao longo dos cinco dias de atuação, a PRF apreendeu quatro pássaros silvestres e duas motosserras, além de recuperar aproximadamente 2,5 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, uma motocicleta e uma caminhonete.

Durante a operação, os agentes da PRF priorizaram a fiscalização em rodovias e estradas federais, especialmente em pontos críticos e vulneráveis às margens das rodovias. Essa abordagem busca mitigar os focos de queimadas, que são comuns na região, e acionar órgãos especializados quando necessário, reforçando a atuação da Superintendência da PRF no Acre em áreas de interesse da União.

A operação também resultou em cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), dois Boletins de Ocorrência Policial (BOPs) e uma prisão por crime ambiental. Com essas ações, a PRF reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança nas rodovias federais, prometendo ampliar a fiscalização na Amazônia.