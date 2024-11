Real Madrid: Rodrygo e Militão têm lesões, em jogo com brilho e hat-trick de Vini Jr.

Neste sábado de La Liga no Santiago Bernabéu, parecia que a bruxa estava à solta para os brasileiros. Antes de meia hora da partida entre Real Madrid e Osasuna, o atacante Rodrygo e o zagueiro Éder Militão haviam deixado o campo após sofrerem lesões. No entanto, aos 33 minutos, Vini Jr . mostrou que a maré de azar não havia chegado até ele e abriu o placar. O camisa 7 foi o nome do jogo, vencido por goleada: 4 a 0, com três gols de Vini.

No lance do primeiro gol, Vini recebeu de Bellingham pela esquerda, cortou para a perna direita e balançou a rede. Já aos 41, Bellingham aumentou a vantagem no placar: Raúl Ascencio, substituto de Militão, fez lançamento do campo de defesa, e encontrou o volante inglês na entrada da área. Bellingham deu apenas um toquezinho para encobrir o goleiro Herrera. 2 a 0.

Vini Jr, artilheiro da partida — Foto: Oscar del Pozo / AFP

Já no 2º tempo, Vini Jr. disparou do campo de defesa e, sozinho contra o marcador, atravessou o campo de ataque em velocidade. Na área, ainda driblou Herrera e, de pé esquerdo, fez o terceiro gol do jogo aos 15 minutos. O atacante malvadeza ainda garantiu o hat-trick, ao marcar novamente aos 23, e fechar a goleada por 4 a 0.

Com a vitória, o Real chega aos 27 pontos e fica na segunda colocação do campeonato, seis pontos atrás do Barcelona, líder do Campeonato Espanhol.

Sequência de lesões

Rodrygo foi o primeiro a sentir. Com dores na coxa esquerda, o atleta caiu no gramado e foi consolado pelos companheiros de time. Substituído por Brahim Díaz, o atacante brasileiro foi às lágrimas ao chegar ao banco de reservas.

Rodrygo caído no gramado: atacante sente coxa esquerda e chora após substituição — Foto: Oscar del Pozo / AFP

Já Militão sentiu o joelho direito ao disputar lance na área adversária. Ao cair no gramado, foi possível ouvir os gritos do brasileiro. O zagueiro — que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no ano passado e passou sete meses longe dos gramados — precisou deixar o campo de maca neste sábado e, assim como o companheiro de clube, aos prantos. Militão e Rodrygo estavam convocados para as próximas partidas da seleção brasileira, contra Uruguai e Venezuela.