Restaurante Universitário da Ufac ficará fechado em novembro, anuncia instituição

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Acre (Ufac), dos câmpus Sede e Floresta, ficará fechado de 13 a 27 de novembro, em decorrência do recesso acadêmico. O anúncio foi repassado nesta sexta-feira (1), pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes).

De acordo com o comunicado, durante esse intervalo serão realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva nos estabelecimentos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A instituição explica ainda como fica a questão dos estudantes que devem continuar os estudos em matérias realizadas nas datas.

“Em consideração ao término do semestre para os alunos do primeiro período, que ocorrerá em 23 de novembro, a Proaes concederá, automaticamente, o Auxílio Alimentação Emergencial no valor de R$ 100 aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que já recebem o Auxílio Manutenção Acadêmica e estejam nos PRIMEIROS PERÍODOS de seus cursos de graduação”, ressalta.