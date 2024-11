Rio Acre continua baixando e nível das águas está abaixo de 5 metros; veja última medição

Mesmo com retorno das chuvas no Acre, o nível do Rio Acre continua baixando. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, nesta terça-feira (26), o nível do manancial está ainda mais baixo que o da última segunda-feira (25), registrando uma diminuição de 15 centímetros.

O nível do rio amanheceu marcando a régua em 04,37 nesta terça-feira (26). A Defesa Civil não registrou chuvas nas últimas 24 horas.

Na última semana, o manancial chegou a ultrapassar a marca dos 6 metros após chuvas intensas. Com previsão de mais chuvas na Bacia do Rio Acre, a expectativa é que o nível suba novamente.

Veja previsão

Nesta terça-feira (26), o tempo quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar no Acre. Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo muito quente, com predomínio de sol e nuvens, mas pode chover rápido em alguns pontos. Baixa probabilidade de chuvas fortes.