Rio Branco avança na licitação de transporte coletivo após 20 anos de espera; saiba mais

Após 20 anos operando com contratos emergenciais e improvisações, o transporte coletivo de Rio Branco está perto de uma reformulação importante. A RBTrans, órgão responsável pelo trânsito da capital, anunciou que os preparativos para um novo processo licitatório estão avançados. A expectativa é que, até o final de dezembro, as propostas sejam apresentadas ao Legislativo Municipal, marcando um ponto de virada para o sistema.

Atualmente, a frota disponível para atender os 231 bairros da cidade conta com apenas 105 veículos, número muito abaixo da necessidade real. Além disso, desafios como falta de manutenção adequada, ausência de uniformes para os trabalhadores e atrasos no pagamento de benefícios refletem a precariedade do setor.

A licitação promete trazer mudanças significativas, com a introdução de critérios mais rigorosos para a operação do transporte e a possibilidade de incluir mais empresas no sistema. A Prefeitura de Rio Branco almeja não apenas ampliar a frota, mas também melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

Com o transporte sendo um serviço essencial, a expectativa é que as novas medidas tragam um equilíbrio entre as necessidades dos usuários e melhores condições para os profissionais do setor.