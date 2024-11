Rio de Paz e Ação da Cidadania fazem manifestação contra a fome em Copacabana

733 pratos vazios pintados com cruzes vermelhas instalados na faixa de areia em frente ao Copacabana Palace compunham a paisagem do ponto turístico. Trata-se da manifestação contra a fome promovida pelas instituições Rio de Paz e Ação da Cidadania. Cada prato representa 1 milhão de pessoas que passam fome no mundo, segundo dados da ONU.

A ideia é chamar a atenção das autoridades que estão no Rio de Janeiro por conta do G20, encontro dos líderes das economias mais ricas do mundo, que acontece nos dias 18 e 19, e cobrar delas políticas públicas para a causa da fome.

O paulista Pedro Henrique Costa, professor da rede pública de São Paulo, está de férias no Rio e parou para fotografar a manifestação:

Pedro Henrique Costa em Copacabana — Foto: Ana Clara Sancho/Agência O Globo

— Olhei os pratos, as cruzes e achei interessante, pois, à princípio, não sabia o que significavam. Eu acabei remetendo que era algo contra a fome, por conta dos pratos, e já me interessei para parar e entender melhor. O ponto é ótimo, uma vez que eu já queria tirar foto do Copacabana Palace e do Ayrton Senna — afirma o professor.

A manifestação também contou com duas faixas na areia, uma em português e outra em inglês, com a frase “Quem tem fome, tem pressa”, imortalizada pelo sociólogo Betinho (1935-1997), criador da Ação da Cidadania. Esta é a primeira vez que, em 17 anos, que o Rio da Paz convida uma instituição parceira para participar de um ato público da organização.

— Simbolizar a fome no momento do G20, em que os principais países e lideranças globais trafegando por seu. Momento importante que é a proposta do Brasil de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que traz a união de países e organizações da sociedade civil e fundações que possam se juntar para conseguir combater a fome no mundo todo — diz Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania, que há mais de 30 anos atua no combate à fome.

Kiko Afonso em Copacabana — Foto: Ana Clara Sancho/Agência O Globo

A assistente social Aline Carla Pereira, da cidade de Ituverava, no interior de São Paulo, passeava com duas amigas na orla, quando parou para observar a manifestação.

— É de extrema importância um ato contra a fome. Infelizmente, no meu trabalho, eu tenho contato direto com crianças que não têm o que comer e é de partir o coração — afirma.

A paulista Aline Carla Pereira, à direita — Foto: Ana Clara Sancho/Agência O Globo

Em situação de rua há tantos anos que “nem se lembra mais quantos são”, o técnico em eletromecânica Augusto Moura comenta das dificuldades encontradas para ter como se alimentar diariamente:

— A questão é complicada, pois dependemos de doação. Dependemos de pessoas que nos enxerguem, que se interessem por nós. É difícil de contornar, pois temos mau cheiro e mau aparência. Não temos aparência, mas precisamos demais das pessoas para nos alimentarmos diariamente — diz Augusto.

Na última quinta-feira (14), a Ação da Cidadania anunciou a adesão à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, a principal proposta do governo brasileiro entre as prioridades que estão sendo debatidas durante o G20.

A ONG também espera que essa participação junto à Aliança colabore para a compreensão de representantes de países sobre a importância da participação da sociedade civil na aplicação de projetos bem sucedidos em todo o mundo.

Rio de Paz e Ação da Cidadania fazem manifestação contra a fome — Foto: Ana Branco/Agência O Globo

Interdição na Avenida Atlântica é antecipada

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que o fechamento das duas vias da Avenida Atlântica para os carros foi antecipado para este domingo (17). A decisão foi tomada após pedido das forças de segurança. As pistas ficarão dedicadas ao descolamento das delegações participantes da reunião de cúpula G20.