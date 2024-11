Samba, lendas e nova liderança: Unidos do Fuxico antecipa novidades para o Carnaval 2025

No último sábado (9), o Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico celebrou a posse de sua nova diretoria no Centro Cultural Neném Sombra, no bairro Quinze. Durante o evento, o bloco também revelou o samba-enredo que promete encantar o público no Carnaval de 2025: “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia”. Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, o presidente Aryson Fernandes e sua equipe falaram sobre o tema, as inspirações e os desafios que virão.

Douglas Richer: Como surgiu a ideia para o novo enredo do bloco e qual foi a principal inspiração para o tema de 2025?

Bloco Unidos do Fuxico: A ideia para o enredo “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia” nasceu do desejo de resgatar o mistério e o fascínio das lendas do nosso imaginário popular. A lua cheia é uma inspiração que nos conecta com seres místicos e histórias fantásticas. A criação foi colaborativa, com os compositores Chagas Fernandes, o Mestre de Bateria e presidente Aryson Fernandes, o Mestre Carlos Henrique, e a melodia do cavaquinista Ed Cunha. Planejamos gravar o samba-enredo para eternizar essa homenagem ao misticismo.

Douglas Richer: Quais inovações a nova diretoria trará para este carnaval?

Unidos do Fuxico: Formada por 14 integrantes, nossa equipe está empenhada em tornar o desfile ainda mais impactante. Com a produção do vice-presidente Bismarck, vamos criar uma atmosfera mágica com efeitos especiais, figurinos temáticos e uma “lua” cenográfica, que vai transformar o desfile em uma verdadeira noite de encantos.

Douglas Richer: Como será a participação da comunidade no processo de criação?

Unidos do Fuxico: A comunidade teve voz na escolha do tema, refletindo nosso compromisso com a tradição. Em breve, anunciaremos ensaios abertos e eventos de pré-carnaval para que todos possam participar e apoiar o bloco.

Douglas Richer: Quais são as expectativas da diretoria para o Carnaval 2025?

Unidos do Fuxico: Esperamos que 2025 seja um ano memorável, com um desfile que celebre a magia e o misticismo de nossas histórias. Queremos emocionar e transportar o público para uma noite encantada, cheia de lendas e mistérios.

Diretoria da Unidos do Fuxico para o Carnaval 2025

•Aryson Fernandes – Presidente

•Bismark – Vice-presidente e Carnavalesco

•Chagas Fernandes – Diretor de Enredo

•Carlos Henrique – Tesoureiro

•Sandra Souza – Diretora de Patrimônio

•Anderson Schneider – Diretor de Figurino e Conselheiro

•Xandy – Diretor de Eventos

•Raimundo Soldado – Diretor de Melodia

•Emanuelly Marreiro – Diretora de Inclusão e Conselheira

•Layna – Diretora de Vendas

•Raine Souza – Conselheira

•Carlos Eduardo – Diretor de Mídia

•Leia Nascimento – Diretora de Destaques e Conselheira

Hino do Samba-Enredo 2025: “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia”

Brilhou no céu

É lua cheia

Com os fuxiqueiros, eu vou cantar a noite inteira

Vejam só esse astro lunar

Vem pra rua, é noite de sambar

Acende a fogueira

Numa noite de luar, de luar

Lendas, mistérios e histórias que fazem você se arrepiar

Cuidado com o lobisomem

É lua cheia e o bicho vai pegar

É noite de magia, sedução e rituais

Feitiço e assombração em noites de luar

Reflete no mar

O clarão da lua cheia

Ouço o canto das sereias

No balanço da maré

Com fé, os pescadores

Lançam a rede ao mar

Exaltam e oferendam

A rainha Iemanjá

Buscando sua benção

E todo o seu axé

Celebrando rainha das marés

Quem vigia lá de cima é São Jorge

Sua morada, os fuxiqueiros a contemplar

No meu samba, sua glória ecoa

O meu reduto será seu altar

Oh cigana

Revela o meu destino

É lua cheia nas cartas de tarô

Ilumina o meu caminho

Verde e rosa é euforia, paixão

A bateria pulsa o coração

Vou entoar meu samba na avenida

O Bloco Unidos do Fuxico já iniciou suas atividades preparatórias para o Carnaval de 2025. Para acompanhar os eventos e as novidades, siga o bloco no Instagram: @blocounidosdofuxico.oficial.

Veja fotos: