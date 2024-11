Santos oferece R$ 2,5 milhões, camisa 10 e bônus a Gabigol, que anunciou saída do Flamengo

O time do Santos ofereceu R$ 2,5 milhões por mês, entre salários e luvas, e a camisa 10 para que Gabibol retorne ao clube em que foi revelado.

A proposta ao atacado inclui o bônus de R$ 10 milhões se ele fizer 20 gols no ano, além de extras por artilharias em campeonatos.

Apesar disso, o Cruzeiro é apontado como o destino de Gabibol para o ano que vem. Gabigol afirmou que não irá renovar com o Flamengo ainda no gramado da MRV Arena, onde a equipe conquistou a Copa do Brasil, domingo.

No Cruzeiro, Gabigol pode se tornar um dos atletas mais bem pagos do Brasil.